Migros betont regionale Verankerung

Die Migros weist die Befürchtungen zurück. Sie verändere mit der Fusion zu einer Gruppengenossenschaft ihre Struktur, nicht aber ihren Anspruch an faire Preise und verlässliche Partnerschaften, erklärte der Detailhandelskonzern in einer Stellungnahme. Regionale Sortimente und die Nähe zu den Produzenten und Lieferanten blieben wesentliche Bestandteile der Migros. Eine starke und wettbewerbsfähige Migros liege auch im Interesse der Schweizer Landwirtschaft.