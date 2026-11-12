Die Genossenschaft Migros Zürich hatte im März angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und ihre Tochter Tegut mit zuletzt rund 300 Supermärkten zu verkaufen. Den Grossteil der Märkte soll Edeka mit 178 Standorten übernehmen. Ursprünglich waren 202 vorgesehen, doch musste der Konzern wegen Wettbewerbsbedenken auf 24 Märkte verzichten. Zudem wurde die Übernahme von 36 Standorten durch Tante Enso genehmigt.