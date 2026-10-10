«Coffee B wächst weiterhin stark», so die Sprecherin weiter. In der Schweiz sei der Absatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent auf 33'000 Maschinen gestiegen. Bei den Kaffeekugeln betrug das Plus rund 20 Prozent auf 22 Millionen Kugeln. In Deutschland habe der Absatz von Maschinen und Kugeln sogar jeweils um mehr als 50 Prozent zugelegt.