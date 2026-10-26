Bereits grosser Umbau

Die Migros befindet sich seit 2024 in einem tiefgreifenden Umbau. Der Konzern trennte sich von mehreren Fachmarktketten und anderen Geschäften, darunter Melectronics, SportX, Micasa und Hotelplan. Die Neuausrichtung war mit dem Abbau Tausender Stellen verbunden. Die Migros Zürich zieht sich zudem nach hohen Verlusten mit der Supermarktkette Tegut aus Deutschland zurück.