Zuletzt berichtete die «Sonntagszeitung», dass die zehn Regionalgenossenschaften mit dem Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) zu einer Einheitsgenossenschaft verschmelzen sollen. Damit will die Migros dem Bericht zufolge ihre komplizierten Führungsstrukturen vereinfachen. Die Migros-Supermarkt AG soll als operative Tochtergesellschaft bestehen bleiben und künftig in sechs Regionen organisiert werden.
Der Umbau könnte laut dem Bericht den Abbau von rund 3000 Stellen zur Folge haben. Das mögliche Einsparpotenzial wird auf jährlich 300 bis 400 Millionen Franken geschätzt. Über die Fusion müssten die Genossenschafter abstimmen. In jeder der zehn Regionalgenossenschaften wäre eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Die Medienkonferenz der Migros beginnt um 10.45 Uhr, wie die Migros mitteilte. Gleichzeitig soll eine Medienmitteilung veröffentlicht werden, wie eine Migros-Sprecherin auf Anfrage sagte.
Bereits grosser Umbau
Die Migros befindet sich seit 2024 in einem tiefgreifenden Umbau. Der Konzern trennte sich von mehreren Fachmarktketten und anderen Geschäften, darunter Melectronics, SportX, Micasa und Hotelplan. Die Neuausrichtung war mit dem Abbau Tausender Stellen verbunden. Die Migros Zürich zieht sich zudem nach hohen Verlusten mit der Supermarktkette Tegut aus Deutschland zurück.
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(AWP)