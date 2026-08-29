«Parallel dazu erhöhen wir die Kapazitäten schrittweise - ein branchenüblicher Vorgang bei der Inbetriebnahme eines komplexen neuen Logistikstandorts. Das kann dazu führen, dass einzelne Produkte kurzzeitig nicht verfügbar sind, sagte der Sprecher weiter. Darüber informiere man die Kunden auf migros.ch und in der Migros-App. »Wir bedauern die befristeten Unannehmlichkeiten im Liefergebiet von Regensdorf. Sie betreffen einzelne Produkte sowie Teile des Frischesortiments.«