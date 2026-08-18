Die 45-jährige Tschannen habe massgeblich dazu beigetragen, dass Migros Online zu einer der führenden Shopping-Apps der Schweiz geworden sei, hiess es. Und mit dem neuen automatisierten Lager in Regensdorf ZH habe das Unternehmen einen wichtigen Schritt für weiteres Wachstum gemacht. Die Suche nach einem Nachfolger habe begonnen.