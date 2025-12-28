So sollen bis 2029 140 neue Filialen eröffnet werden. Diese seien kleiner, da die Migros «näher zu den Menschen, in die Quartiere» wolle, so Nold. Kleinere gewännen an Bedeutung, weil sich das Einkaufsverhalten verändert hat. Und auch wenn beispielsweise in einem neuen Geschäft in Spreitenbach nur noch eine bediente Kasse sei, bleibe der Detailhandel ein «personalintensives Geschäft».