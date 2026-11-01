«Wenn dieser Umbau erfolgreich ist, wird die Migros in zehn Jahren mehr Mitarbeitende haben als heute», sagte Nold. Zwar würden im Management und in den zentralen Funktionen der Regionalgenossenschaften viele Stellen wegfallen. Für die meisten Beschäftigten in den Filialen werde sich hingegen nichts ändern. «Wir brauchen sie.»