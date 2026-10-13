CT gehört zur Fresh Food & Beverage Group (FFB-Group), die Teil der Migros Industrie ist. Zur Gruppe gehören ebenfalls unter anderem der Mineralwasserhersteller Aproz Sources Minérales, die Hug Bäckerei und Sushi Mania. Die FFB-Group mit Sitz in Volketswil ZH hat rund 4400 Vollzeitstellen an 146 Standorten in der Schweiz, darunter 12 Industriestandorte sowie Filialbäckereien und Sushi Corners.