Die Teo-Läden kommen ohne Verkaufspersonal vor Ort aus und sind rund um die Uhr geöffnet. Auf rund 80 Quadratmetern werden etwa 1000 Produkte für den täglichen Bedarf angeboten. Ein eigenes Team kümmert sich um Nachschub und Ordnung. Die Läden sind video- und sensorüberwacht.