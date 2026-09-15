Online-Geschäft bleibt selbständig

Mit der Neubesetzung will Migros Online die strategische Weiterentwicklung und die Integration innerhalb der Migros-Gruppe vorantreiben und künftig die Bedürfnisse der Online-Kundschaft noch gezielter erfüllen. Die Schärfung der strategischen Ausrichtung sei notwendig, da der Online-Lebensmittelhandel andere Erfolgsfaktoren habe als das stationäre Geschäft.