Die Migros muss beim Verkauf der deutschen Supermarktkette Tegut für 24 weitere Filialen neue Käufer finden. Das deutsche Bundeskartellamt hat Edeka zwar die Übernahme von 178 Tegut-Supermärkten erlaubt. Wegen Wettbewerbsbedenken darf der deutsche Detailhandelsriese aber 24 ursprünglich ebenfalls vorgesehene Standorte während vier Jahren nicht übernehmen.