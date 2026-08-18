Delica entstand 2021 aus dem Zusammenschluss von Chocolat Frey, Delica, Midor, Riseria und Total Capsule Solutions. Das zur Migros Industrie gehörende Unternehmen beschäftigt an fünf Standorten in der Schweiz sowie in Niederlassungen im Ausland rund 1900 Mitarbeitende. Es stellt unter anderem Schokolade, Snacks, Kochprodukte und Kaffee für die Migros sowie für andere Grosskunden im In- und Ausland her.