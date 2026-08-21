Bei den zwei Millionen Franken handelt es sich laut Migros um einen einmaligen Solidaritätsbeitrag. Darüber hinaus arbeite der Konzern längerfristig mit Partnern daran, die Schweizer Landwirtschaft widerstandsfähiger gegen künftige Herausforderungen zu machen. Ziel sei es, auch künftig den grössten Teil der benötigten Rohstoffe aus der Schweiz zu beziehen.