«Für den Wettbewerb ist es schmerzlich, dass ein weiterer Händler vom Markt verschwindet», sagte der Präsident der Monopolkommission, Tomaso Duso, und warnte vor einer zu hohen Marktkonzentration und damit Nachteilen für die Konsumentinnen und Konsumenten. «Die Behörden werden jetzt noch intensiver darauf achten müssen, dass die grossen Vier die Preise nicht hochtreiben oder Innovationen verhindern.» Mit den grossen Vier gemeint sind Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland zählen.