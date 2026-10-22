Ein Laden im Zürcher Hauptbahnhof wird beispielsweise samstags und sonntags neu um 07.00 statt um 08.00 Uhr geöffnet und schliesst eine halbe Stunde später als bisher, nämlich um 22.30 Uhr. Neben Standorten in der Stadt haben künftig aber auch Filialen in Schwyz oder Glarus länger offen.