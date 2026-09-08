Konkret werden künftig 21'000 Produkte bei Migros Online verfügbar sein, nachdem es bisher 12'500 gewesen waren, wie der Detailhändler am Dienstag vor den Medien in Regensdorf bekannt gab. Auf einer Fläche von rund 38'000 Quadratmetern auf vier Etagen können im neuen Zentrum künftig bis zu 7500 Bestellungen pro Tag verarbeitet werden.