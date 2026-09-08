Steiles Wachstum möglich

Mit dem neuen Zentrum könne die Migros Online wieder wachsen, nachdem sie zwei Jahre lang am Anschlag gewesen sei. Die Logistikleistung in Regensdorf sei mehr als doppelt so gross wie an den bisherigen Standorten in Pratteln BL und Bremgarten AG. Dies sei eine deutliche Effizienzsteigerung. Die Zeichen zeigen bereits nach oben: Im August lagen die Bestellungen um 17 Prozent über dem Vorjahr, der Umsatz wuchs um 12 Prozent.