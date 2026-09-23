Argentiniens Präsident Javier Milei hat die Vereinten Nationen scharf kritisiert und den im Anspruch seines Landes auf die Falklandinseln bekräftigt. Die UN sei zu einer «nutzlosen Organisation» geworden, die nur dazu diene, «eine Kaste fatal arroganter Parasiten» zu ernähren, sagte Milei bei der UN-Generaldebatte in New York.