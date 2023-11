Österreichische Oppositionsparteien wollen die angebliche Bevorzugung von Milliardären durch die konservative Kanzlerpartei ÖVP in einem Untersuchungsausschuss aufklären. Die sozialdemokratische SPÖ und die rechte FPÖ kündigten am Freitag an, dass dabei vor allem der österreichische Investor René Benko und seine Immobilien- und Handelsgruppe Signa im Fokus stehen werde. Ausserdem wurden unter anderem der Automobil-Investor Siegfried Wolf (Steyr Automotive) und der Motorrad-Unternehmer Stefan Pierer (KTM) genannt.

24.11.2023 17:15