Siemens hat einen Milliardenauftrag zur Digitalisierung der österreichischen Bahninfrastruktur erhalten. Konkret geht es um die Stellwerkstechnik und einen Wert von 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Beginnend im Jahr 2030 sollen schrittweise digitale Stellwerke eingeführt werden. Auftraggeber ist die ÖBB-Infrastruktur AG.