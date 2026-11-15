Bei einem riesigen Cyberangriff sind Millionen Adressdaten in Frankreich abgegriffen worden. Eine Tochterfirma der französischen Post wurde Mitte September angegriffen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei dem Zugriff auf Maileva seien Name, Vorname und Anschrift von 22 Millionen Menschen gestohlen worden. Es handle sich damit um einen der grössten Cyberangriffe in Frankreich. In dem Land leben rund 69 Millionen Menschen.