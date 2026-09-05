Es brauche eine Änderung, damit «der Vorstand auf Marktgegebenheiten reagieren kann», so der Chef des Staatsbetriebs. Dies gebe nicht nur die Möglichkeit, Doppelgleisigkeiten abzubauen, die Unternehmen könnten sich künftig besser auf ihre Bereiche konzentrieren. Die ÖBB-Infrastruktur AG und die ÖBB Holding AG bleiben hingegen aus europarechtlichen Gründen als Aktiengesellschaften bestehen.