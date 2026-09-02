Firmen als «Scheinrechnungssteller»

Vater und Sohn seien «spätestens im November 2023 in den Vertrieb von Schmierstoffen als Dieselkraftstoff an den Endkunden und an weitere Mineralölhändler eingestiegen», heisst es in der Anklage. Ihnen sei bekannt gewesen, «dass es sich bei den Ölen nicht um Diesel, sondern um Schmierstoffe beziehungsweise um Designer Fuels handelte und diese nicht als Diesel versteuert waren». Mehrere Firmen unter anderem in Berlin hätten «nur als Scheinrechnungssteller gedient». Etliche falsche Rechnungen habe die 31-Jährige ausgestellt.