Nach Darstellung des Konzerns beschränkten sich die Verstösse von Firmenich auf den Informationsaustausch zu einem Kunden im Geschäft mit Riechstoffen für Konsumgüter. Eine Vereinbarung zur Preisfestsetzung sei damit nicht verbunden gewesen. Die Vorgänge ereigneten sich vor der Fusion mit DSM im Mai 2023.