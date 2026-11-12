Im Zusammenhang mit der IT-Umstellung häuften sich zwischenzeitlich Beschwerden von Kunden, die zum Beispiel vorübergehend nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. Für Ärger bei der Kundschaft sorgte vor allem die zweite Welle der Datenübertragung rund um Silvester 2022/2023, als unter anderem Wertpapierdepots betroffen waren. Die Bafin hatte seinerzeit «erhebliche Beeinträchtigungen bei der Abwicklung des Kundengeschäfts bei der Postbank» gerügt und hatte einen Sonderbeauftragten überwachen lassen, dass die Deutsche Bank die Probleme in den Griff bekommt.