Erneut Angriffe im Streit um die Strasse von Hormus

Zum zentralen Konfliktpunkt in dem Krieg zwischen Teheran und Washington ist dabei die Strasse von Hormus geworden. Dort wurde nun erneut ein Tanker angegriffen. Das Schiff sei nach Angaben des Kapitäns von einem «unbekannten Geschoss» getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO). Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit. Das Ausmass der Schäden sei noch unklar. Auch wer für die Attacke verantwortlich war, ist noch ungewiss.