Nach tödlichen Schüssen in der Region von Paris hat Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez den Vorfall als «terroristische Tat» bezeichnet. «Die Ermittlungen laufen noch, aber es handelt sich eindeutig um ein terroristisches Verbrechen», sagte Nuñez vor Journalistinnen und Journalisten in Trappes. Am Vormittag hatte ein Mann in Gemeinden bei Paris aus einem Auto geschossen. Ein Mensch kam dabei ums Leben, vier weitere wurden teils sehr schwer verletzt, darunter ein zwölfjähriges Kind. Der Mann wurde kurze Zeit später festgenommen.