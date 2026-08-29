Somalische Streitkräfte haben nach Angaben aus Mogadischu in Zusammenarbeit mit der türkischen Marine ein Frachtschiff aus den Händen von Piraten befreit. Das teilte das somalische Verteidigungsministerium mit. Die unter kamerunischer Flagge fahrende «MV Lutuf», die einem türkischen Unternehmen gehöre, war den Angaben zufolge am 17. August auf Höhe der Region Nugaal entlang der somalischen Küste gekapert worden. Türkische Behörden bestätigten die Befreiung zunächst nicht.