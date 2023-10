«Das Problem ist nicht, dass man es nicht wüsste, das Problem ist, dass man es nicht macht», sagte Pfister. Es sei nun an der Zeit, entschlossen zu handeln, ergänzte Juillard. Der Berner Nationalrat Lorenz Hess merkte an, dass auch das Parlament in der Pflicht sei: «Wir setzen nicht alles um, was nötig wäre», sagte er. Es sei zentral, dass der Bundesrat Massnahmen auch durchsetzen könne, wenn sich die Akteure weigerten.