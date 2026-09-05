Parteipräsident Philipp Matthias Bregy und Bundesrat Martin Pfister werden zu den Delegierten sprechen. Gegen eine Revision des Kriegsmaterialgesetzes hat eine Allianz, unter anderem aus der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa), SP und Grüne, das Referendum erfolgreich ergriffen. Daher stimmt das Volk im November darüber ab.