Der Nettoertrag stieg auf 25,5 Millionen Franken von 24,9 Millionen im Vorjahr. Zusammen mit der höheren Bewertung des Immobilienportfolios ergab sich ein Gesamterfolg von 54,7 Millionen nach 46,6 Millionen Franken, so die Mitteilung weiter. Der Fonds ist seit Anfang März an der Schweizer Börse SIX kotiert.
Die Mietzinseinnahmen des Fonds nahmen in der Berichtsperiode um rund 0,7 Millionen auf 41,0 Millionen Franken zu. Dazu trugen unter anderem indexbedingte Anpassungen bei grösseren Geschäftsmietverträgen und tiefere Mietzinsausfälle bei. Die Mietzinsausfallrate sank auf 0,51 Prozent.
Der Marktwert des Immobilienportfolios erhöhte sich um 70,2 Millionen auf 1,23 Milliarden Franken per Ende September. Davon entfielen 32,0 Millionen auf Investitionen in laufende Projekte und 38,2 Millionen auf Neubewertungen. Der Nettoinventarwert je Anteil (NAV) stieg auf 143,76 Franken von 139,14 Franken.
Die Bauprojekte an der Zürcher Langstrasse und der Basler Nauenstrasse verliefen laut Mitteilung planmässig. Nach dem Bilanzstichtag kaufte der Fonds zudem eine Liegenschaft im Zürcher Glockenacker. Nach Ablauf der bestehenden Mietverträge ist dort ein Ersatzneubau mit 42 Wohnungen vorgesehen.
Wegen der erhöhten Bautätigkeit rechnet die Fondsleitung im laufenden Geschäftsjahr vorübergehend mit einem leicht tieferen Nettoertrag. Mittelfristig sollen zusätzliche Erträge aus den Neubauten das Ergebnis stützen.
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(AWP)