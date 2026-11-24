Der Nettoertrag stieg auf 25,5 Millionen Franken von 24,9 Millionen im Vorjahr. Zusammen mit der höheren Bewertung des Immobilienportfolios ergab sich ein Gesamterfolg von 54,7 Millionen nach 46,6 Millionen Franken, so die Mitteilung weiter. Der Fonds ist seit Anfang März an der Schweizer Börse SIX kotiert.