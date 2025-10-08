«Wir sind zum Schluss gekommen, dass unser Geschäft in der Schweiz klar rentabler ist und mehr Wert geschaffen wird als in Deutschland», sagte Bernhard der AWP weiter. Zum Vergleich: Mobilezone erwirtschaftete in der Schweiz im Vorjahr einen Umsatz von 276 Millionen Franken und einen Betriebsgewinn von 37,6 Millionen. Dagegen resultierte in Deutschland bei einem viel höheren Umsatz von 779 Millionen Euro nur einen Betriebsgewinn von 30,3 Millionen Euro.