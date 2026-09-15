An der Schweizer Börse ist die SMG-Aktie am Montag zu 30,95 Franken aus dem Handel gegangen und zu Jahresbeginn hatte sich der Kurs auf 36,80 Franken belaufen. Am Dienstag starteten die SMG-Titel mit einem Minus von 5,7 Prozent in den Handel und verlieren aktuell noch 2,4 Prozent auf 30,20 Franken. Die Aktien der TX Group geben derweil um 0,6 Prozent nach in einem deutlich nachgebenden Gesamtmarkt (SPI: -1,2 Prozent).