Das Papier rutschte am Morgen als Schlusslicht im EuroStoxx 50 um mehr als 3 Prozent ab. Obwohl die Aktie noch im August einen neuen Rekord erreicht hatte, war sie in Summe bisher in diesem Jahr kaum vom Fleck gekommen. Durch den aktuellen Rückschlag steht nunmehr seit Jahresbeginn ein Minus von ebenfalls rund 3 Prozent zu Buche. Damit schlägt sich Inditex aber besser als der Konkurrent H&M , dessen Anteilsscheine auf ein Jahresminus von knapp 9 Prozent kommen. Anders als Inditex kämpfen die Schweden mit sinkenden Erlösen.