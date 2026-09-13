Delhi (awp/sda/dpa) - Indien und China streben nach Angaben der Regierung in Neu-Delhi eine für beide Seiten akzeptable Lösung in strittigen Grenzfragen an. Premierminister Narendra Modi habe gegenüber dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping betont, Frieden und Ruhe in den Grenzgebieten zwischen beiden Ländern blieben eine wesentliche Grundlage für die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen, teilte das indische Aussenministerium mit. Beide trafen sich am Rande des Gipfeltreffens der Brics-Staatengruppe in der indischen Hauptstadt. Es ist Xis erster Besuch im Nachbarland seit sieben Jahren.