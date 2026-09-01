COO mit Industrieerfahrung

Mit Preslmayr übernimmt ein Mann mit mehr als 40 Jahren internationaler Führungserfahrung im Anlagen- und Maschinenbau sowie in der industriellen Fertigung den COO-Posten bei Montana. Zuletzt war er während elf Jahren CEO von Alpine Metal Tech Group, einem Hersteller von Anlagen und Sondermaschinen in den Bereichen Stahl, Automotive und Aerospace.