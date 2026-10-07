Mit einer Produktionsfläche von insgesamt rund 160'000 Quadratmetern deckt die rumänische Tochter laut den Angaben «sämtliche Schritte der Wertschöpfungskette für Strukturkomponenten in der Luftfahrt» ab. Dies habe sich bewährt: Die Tochter habe zuletzt «zahlreiche neue Kundenaufträge» gewonnen und die Produktionsvolumina gesteigert, heisst es weiter. Neben der zivilen Luftfahrt seien auch die Aktivitäten im Raumfahrtsegment gewachsen, wobei die Produktionsvolumina künftig weiter zunehmen sollen.