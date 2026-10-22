Dabei handle es sich um eine Heckstruktur aus Metall- und Verbundwerkstoffen für die nächste Generation von Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen. Die von Asco entwickelte Konstruktion kombiniere kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff mit Aluminium, Titan und thermoplastischen Bauteilen. Sie soll Gewicht einsparen sowie Montagezeiten und Kosten senken.