Die Zahlen beziehen sich auf das weitergeführte Geschäft mit Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie. Der Reingewinn dieses Geschäfts kletterte auf 57,4 Millionen, im Vorjahr resultierte noch ein knapp positives Ergebnis von 3,0 Millionen. Zu diesem Anstieg hat laut dem Unternehmen einerseits die verbesserte operative Performance beigetragen und andererseits ein besseres Finanzergebnis.