Die «undurchsichtige und komplizierte Struktur» Signas behindere zwar die Analyse der Folgen der Insolvenz, teilte Moody's in einer am Mittwoch vorgelegten Studie mit. Doch sei davon auszugehen, dass der Löwenanteil der an Signa ausgereichten Kredite besichert sei. Dies könne die Auswirkungen mildern. Immobilien-Pakete als Sicherheiten könnten indes etwa angesichts gestiegener Zinsen und wenigen Transaktionen am Markt Risiken bergen.