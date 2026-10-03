Innenministerin: Politikerangriff «ein Angriff auf uns alle»

Die britische Innenministerin Shabana Mahmood sprach dem Abgeordneten Farage ihr «tiefes Mitgefühl» aus. Zugleich zeigte sie sich auf der Plattform X besorgt über die Sicherheit von Politikern. «Eines muss klar sein: Ein Angriff auf einen Politiker ist ein Angriff auf uns alle», schrieb sie dort. Die Ministerin kündigte an, nach der Sitzungspause des Parlaments über Massnahmen zur Stärkung des Schutzes derjenigen berichten zu wollen, die sich für ein öffentliches Amt entschieden hätten./gma/DP/zb