Russische Vorwürfe gegen Kyivstoner

Die dänischen Behörden prüfen Verbindungen der Angeklagten zu einer verbotenen dänischen Gruppierung («Loyal to Familia»), die aktiv den Kontakt zu Russland gesucht haben soll. Im Juli hatte der russische Geheimdienst FSB den Vorwurf erhoben, dass Kyivstoner am Schmuggel von 35 Drohnen über Polen und Belarus für einen Angriff in einem Vorort von Moskau verantwortlich sein soll. Der in der Slowakei lebende Rapper kommentierte damals die Vorwürfe mit einem: «Was soll der Scheiss? Seid ihr krank?»