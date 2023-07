bis 6.30 Uhr: - Bei der Suche nach einer Nachfolgerin für den obersten EZB-Bankenaufseher Andrea Enria rückt eine Entscheidung näher, HB - Anton Hofreiter (Grüne), Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag: Druck vom Kanzleramt bei Rüstungsexporten an Saudi-Arabien, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der CO2-Preis, der in Deutschland für fossile Kraftstoffe im Verkehr und beim Heizen fällig wird, soll zum 1. Januar 2024 stärker ansteigen als derzeit vorgesehen, Table.Media - Der zum VW-Konzern gehörende Sportwagenhersteller Lamborghini hat den Verkauf von reinen Verbrennerfahrzeugen beendet. "Unsere Modelle Huracan und Urus sind bis zum Produktionsende ausverkauft", Interview mit Unternehmenschef Stephan Winkelmann, Welt - Britische Notenbank (BoE) will mehr ausländische Banken dazu zwingen, Tochtergesellschaften in Grossbritannien zu eröffnen, FT - Bundesregierung ruft 28 Milliarden Euro EU-Gelder nicht ab, Table.Media - Deutsche-Bank-Chefökonom Stefan Schneider für längere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer. "Werden über das ganze Leben gesehen mehr arbeiten müssen", Bild - Entsorgung von Fukushima-Kühlwasser ab August möglich, Nihon Keizai Shimbun - Karin Prien, stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, widerspricht ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz und dessen Aussage, die Grünen seien der Hauptgegner der CDU, deutlich, Table.Media - Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag ruft kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause ihre Abgeordneten zur Selbstdisziplin auf, Rheinische Post - Nachhaltigkeitsexperte Timo Busch über Defizite bei Definition und Messung, Art.-9-Fonds und die Komplexität der Vorgaben: "Impact und Impact sind zwei Paar Schuhe", BöZ bis 22.45 Uhr: - Renell Wertpapierhandelsbank stellt offenbar Geschäft ein, FAZ - Die Deutsche Bahn AG wird weit weniger Geld als geplant vom Bund erhalten, um das Schienennetz zu sanieren, HB - Der dringend erforderliche Neubau von Gaskraftwerken ist nach Überzeugung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gefährdet, HB - Finanzplatz Deutschland braucht mehr Stärke für die Transformation, Gastbeitrag von Sabine Mauderer, Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank, HB - "Für Investoren gibt es enormes Potenzial", Gespräch mit Goldman Sachs-Manager Osman Ali, HB - Wie der Mittelstand auch in unsicheren Zeiten wachsen kann, Gastbeitrag von Harald Link, Inhaber von Harald Link Mergers & Acquisitions und Ernst Pechtl, Rechtsanwalt bei Pechtl Unternehmensentwicklung, FAZ - "Die zum 1. Januar 2024 geplante Überführung der Infrastruktursparte in eine separate Gesellschaft ist "ein grosser Schritt", Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), ARD bis 21.00 Uhr: - Die geplante Förderung für den Heizungsumbau im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) könnte für Vermieter deutlich kleiner ausfallen als für andere Immobilieneigentümer, Welt - Panscherei-Verdacht: Deutsche Behörde stellt Strafanzeige gegen vier chinesische Biodiesel-Firmen, Zeit - VdK-Präsidentin Verena Bentele begrüsst geplante Einschränkung beim Elterngeld, Gespräch, Welt - Die Regierungskoalition will die maritime Wirtschaft in Deutschland von Abhängigkeiten gegenüber Asien lösen, HB - Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Mike Mohring stellt die Besserstellung der ukrainischen Flüchtlinge gegenüber anderen Flüchtlingen in Frage, Fernsehsender Welt

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN