ASIEN: - VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Konjunktursorgen mit Blick auf China treiben die Anleger weiterhin um. Hinzu kommen durchwachsene Vorgaben von der Wall Street. Dort blieb von zunächst deutlichen Kursgewinnen nach moderaten US-Inflationsdaten am Donnerstag letztlich wenig übrig. Stark steigende Anleiherenditen hätten Aktien den Schwung genommen, hiess es bei der Commerzbank. In China ging es für den CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, zuletzt um 1,5 Prozent nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,6 Prozent ein. Moderate Verluste gab es in Australien und Indien. In Japan wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.