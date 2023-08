- Wacker-Chemie-Chef Christian Hartel fordert Industriestrompreis: «Der Finanzminister spart am falschen Ende», Gespräch mit Hartel und dem Deutschlandchef des Übertragungsstromnetzbetreibers Tennet, Tim Meyerjürgens, HB - SPD-Chef Lars Klingbeil: Für Entscheidung über staatlich subventionierten Industriestrompreis Zeit bis zum 1. Dezember, Redaktionsnetzwerk Deutschland - SPD-Bundestagsfraktion will mit Sechs-Punkte-Plan die Wirtschaft ankurbeln, HB - Binnen zehn Jahren: Zahl der ausländischen Mint-Fachkräfte steigt um fast das Dreifache, Wiwo - Amazon in Gesprächen mit Walt Disney über Streaming von Sportkanal ESPN, The Information - Einige chinesische Aktienbroker senken Maklerprovisionen nach angekündigter Senkung von Handelsgebühren an Festlandbörsen, Securities Times - «Natürlich sind wir nicht begeistert», Gespräch mit PPF-Vorstandsmitglied Didier Stoessel über die Pläne mit ProSiebenSat.1 und wie viel Zeit er dem Management gibt, FAZ - Die Düsseldorfer Kreditplattform Auxmoney übernimmt die Mehrheit am niederländischen Konkurrenten Lender & Spender., HB - Grossfusion unter Wohnmobilvermietern: Goboony aus den Niederlanden und Yescapa aus Frankreich haben sich zusammengeschlossen - woraus Europas Marktführer und einer der drei grössten Anbieter der Welt entstehen soll, FAZ - Die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz zwingt Unternehmen dazu, ihr Geschäftsmodell radikal umzubauen. Mehr als jede achte Firma plant konkrete Änderungen, HB - «Ein antiwestlicher Kurs würde die Brics schwächen», Gespräch mit Ökonom Manoj Kewalramani, HB - «Allen ist klar, dass die Preise sinken», Gespräch mit Martin Lemke von AM Alpha über hohe Abschläge, den Druck der Nachhaltigkeit und die Vorteile von Lissabon mit Blick auf den Immobilienmarkt - Inflation: Unbesiegbar oder schon besiegt?, Gastbeitrag von Carsten Klude, Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO, BöZ - Die Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag, Tabea Rössner (Grüne), hat die Vorteile der angestrebten schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der EU für die Wirtschaft gelobt, Gespräch, HB

