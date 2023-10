ASIEN: - ERHOLT - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag nach den jüngsten Verlusten etwas zugelegt. Die Stabilisierung an den US-Märkten wirkte auch in Asien positiv. In den USA hatten Arbeitsmarktdaten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen etwas gedämpft. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion gewann im späten Handel 0,8 Prozent. In China blieben die Börsen erneut geschlossen.