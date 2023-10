ASIEN: - GEWINNE - Die asiatischen Börsen haben am Morgen den positiven Börsentrend schwungvoll aufgenommen. In Tokio zog der Leitindex Nikkei 225 um zuletzt 1,4 Prozent an und baute damit seine jüngsten Gewinne aus. Der CSI 300 , der die Werte an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen umfasst, legte 0,9 Prozent zu. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index sogar zwei Prozent an Wert. Für Optimismus sorgte auch, dass ein chinesischer Staatsfonds Aktien der grössten Banken des Landes kaufte.