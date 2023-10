ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die globale Schwäche der Aktienmärkte setzt sich am Montag auch in Asien fort. Die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten bleibt das bestimmende Thema. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 nach einer schwachen Woche zuletzt 0,6 Prozent. Der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der grössten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab ebenfalls um 0,6 Prozent nach. In Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.