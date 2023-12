ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden. Leicht positive Signale zur Stimmung in der chinesischen Dienstleistungsindustrie konnten die Stimmung nicht aufhellen. In China würden positivere Wirtschaftsdaten indes von den Anlegern verschmäht, erklärte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. Denn gute Nachrichten machten geldpolitische und wirtschaftspolitische Unterstützungen weniger wahrscheinlich. Die Folge sei ein Jahrestief im Hang Seng China Enterprise Index. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index um 1,7 Prozent. Der CSI 300 mit Werten der Börsen in Shanghai und Shenzen notierte im späten Handel 0,9 Prozent im Minus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste 1,4 Prozent ein. In Tokio war die Stimmung insbesondere mit Blick auf Halbleiterwerte wie Advantest, Renesas und Tokyo Electron schlecht.